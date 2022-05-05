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Gülümse Kaderine dizisi oyuncuları kimler? Gülümse Kaderine dizisi konusu nedir?

05.05.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle takip edilen Gülümse Kaderine dizisi ilk bölümü ile ekrana geldi. Çarşamba akşamları FOX ekranlarında dizinin oyuncuları ve konusu ise merak edildi. Peki Gülümse Kaderine dizisi oyuncuları kimler? Gülümse Kaderine dizisi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu ve konusu...

Gülümse Kaderine dizisi oyuncuları kimler? Gülümse Kaderine dizisi konusu nedir?

Gülümse Kaderine dizisinin yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek oturuyor. Dizinin öykü ve senaryosunu ise Burcu Över kaleme alıyor. İlk bölümü ile ekranlara gelen dizinin oyuncuları ve çekildiği yer araştırılıyor. Peki Gülümse Kaderine oyuncuları kimler? Gülümse Kaderine nerede çekiliyor, konusu nedir?

GÜLÜMSE KADERİNE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper, Aslı Samat, Ülkü Hilal Çiftçi, Bade Arazlı ve Duygu Arda.

GÜLÜMSE KADERİNE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Eda ve Yaren Bursa’da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir… Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar… Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı…

GÜLÜMSE KADERİNE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan dizinin İstanbul ve Bursa'da çeşitli semtlerde çekildiği biliniyor.

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