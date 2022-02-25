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Gülümseten lezzet: Aşırı pratik fiyonk tatlısı tarifi

24.02.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalnızca davet sofralarında değil, her zaman şerbetli tatlı yapmak ve bol bol tüketmek isteyenlerden misiniz? Tüm bereketiyle sadece evinize değil, komşularınıza bile yetebilecek bir tatlı tarifiyle karşınızdayız! Güzel görünüşü, oldukça pratik yapılışı ve hafif şerbetiyle çok sevebileceğiniz fiyonk tatlısı tarifimize geçelim...

Gülümseten lezzet: Aşırı pratik fiyonk tatlısı tarifi

Fiyonk şekliyle çok güzel görünen bir tatlı yapmak ister misiniz? Çoluk çocuk tüm aileye yetecek kadar bollukta, kızarmış hamur ve şerbet karışımına bayılanlar için çok özel bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederiz! Hemen her evde bulunabilecek oldukça temel malzemelerle kısa sürede yapılan bu tatlımız için sizi şöyle mutfağa doğru alalım...

FİYONK TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

  • 1 yumurta

  • 1 çay bardağı ayçiçeği yağı

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 1 paket kabartma tozu

  • 2,5-3 su bardağı un

  • Bir çimdik tuz

ŞERBETİ İÇİN

  • 2 su bardağı su

  • 2 su bardağı şeker

  • Birkaç damla limon suyu

KIZARTMAK İÇİN

  • Ayçiçeği yağı

HAZIRLANIŞI

  • Fiyonk tatlısının yapımı için ilk olarak şerbet hazırlamakla başlayın.

  • Orta boy bir tencereye şeker ve suyu alın, orta ateşte kaynamaya bırakın.

  • Kaynayan şerbetinizin içerisine limon sıkın ve yaklaşık 15 dakika daha kaynatın. Süre sonunda oda ısısına gelmesi için bekletin.

  • Fiyonk tatlısının hamuruna geçin.

  • Bir yoğurma kabının içerisine yumurtayı kırın.

  • Çırpma teli yardımıyla yumurtayı karıştırın.

  • Üzerine ayçiçeği yağını ve yoğurdu ilave edin.

  • Bir çimdik tuz, kabartma tozu ve unu ekleyin. Bu aşamada homojen bir kıvam elde edene kadar yoğurun.

  • Güzel ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

  • Hamurunuzu 10 dakika boyunca dinlendirin. Ardından tezgahınıza alın ve ikiye bölün.

  • İlk bezenizi olabildiği kadar büyük açın.

  • Tıpkı mantı hamurunda olduğu gibi açtığınız bezeleri dikdörtgen bir formda kesin.

  • Tam orta kısımdan sıkın ve hamurlara fiyonk şekli verin. Diğer beze için de aynı işlemi devam ettirin.

  • Geniş bir kızartma tenceresine yeteri kadar ayçiçeği yağı alın ve yağı kızdırın.

  • Tüm fiyonkları arkalı önlü eşit şekilde kızartın.

  • Tencereden çıkarttığınız fiyonk tatlılarını şerbet tenceresine daldırın ve 5-6 saniye sonra çıkarın.

  • Dilerseniz üzerine toz fıstık, toz fındık serpin. Sıcak sıcak tüketin.


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