EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. Gümüş simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Gümüş elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Gümüş simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Gümüş elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

27.02.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Değerli metallerden olan gümüş, parlak bir renge sahiptir. Pek çok alanda kullanılır ve paslanmaz bir özelliği vardır. Günlük hayatta en sık kullanılan metallerden biri olarak öne çıkar. Bu nedenle Periyodik tablodaki yeri oldukça merak edilen gümüşün sembolü de araştırılmaktadır. Peki, gümüş elementinin özellikleri ve simgesi nedir?

Gümüş simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Gümüş elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Kolay işlenebilir olan gümüş, özellikle takı ve mücevher yapımında sıkça kullanılır. Saf gümüşün elektrik iletkenliği oldukça yüksektir; bu yüzden elektrik devrelerinin üretiminde de yararlanılır. Tek ve levha hâline getirilebilen bu metal, ışığa karşı da hassas olduğundan fotoğraf filmlerinde kullanılır. Tarih boyunca pek çok uygarlık tarafından kullanılan bu elementin simgesi ve özellikleri oldukça araştırılmaktadır.

Gümüş simgesi nedir?

Metallerin en beyazı olan gümüş, Latince Argertum olarak ifade edilir. Bu kelimenin anlamı parlak ve beyazdır. Periyodik tabloda ve günlük hayatta da gümüşün sembolü olarak bu sözcükten yola çıkarak Ag simgesi kullanılır. Düşük sıcaklık mineralidir. Bu yüzden çinko, kalay, antimon ile birlikte bulunabilir. Yüksek sıcaklıklarda oluşan nikel gibi minerallerin yanında da bulunur. Parlak ve beyaz rengiyle dikkat çeken gümüş elementi özellikleri şu şekildedir:

  • Yer kabuğunda %0.000001 oranında ve genellikle altınla birlikte bulunur.
  • Atom ağırlığı 107.8682(2) g/moldür.
  • Sıvı hâldeki yoğunluğu 9.32 g/cm³’tür.
  • Altından daha sert, bakırdan ise daha yumuşaktır.
  • Yumuşak olduğu için kolayca işlenebilir.
  • İyice parlatıldığında kusursuz bir yansıtıcı olur.
  • Temiz hava ve su ile temas ettiğinde kararlı yapısını koruyabilir.
  • Doğada nadir olarak serbest bir şekilde bulunur.
  • Optik ayna yapımında kullanılır.
  • Geçiş metalidir.
  • Ozon ya da hidrojen sülfür ile tepkimeye girdiğinde donuklaşır.
  • Gümüş elementinin yatakları, yer kabuğundaki volkanik elementler sonrasında oluşmuştur.
  • Yapay yağmur elde etmek için bulutları tetiklemek amacıyla gümüş iyodür kullanılır.

Gümüş elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Atom numarası 47 olan gümüş elementinin periyodik cetveldeki yeri meral edilir. Simgesi Ag olan bu element, tabloda 5. periyot 11. grupta yer alır. Ayrıca yeri 1B grubu 47. sıra olarak da ifade edilebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 asal sayı mıdır? 1 asal sayı mıdır?
Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyorBakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor
YKS sınavı ne zaman 2023? YKS başvurusu ne zaman, sınava kaç gün kaldı? Gözler ÖSYM'de!YKS sınavı ne zaman 2023? YKS başvurusu ne zaman, sınava kaç gün kaldı? Gözler ÖSYM'de!
Anahtar Kelimeler:
Gümüş periyodik cetvel

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Nil Nehri nerede, hangi ülkede?

Nil Nehri nerede, hangi ülkede?

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

Her yerde nasıl yazılır?

Her yerde nasıl yazılır?

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.