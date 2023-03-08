Gümüş simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Gümüş elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Kolay işlenebilir olan gümüş, özellikle takı ve mücevher yapımında sıkça kullanılır. Saf gümüşün elektrik iletkenliği oldukça yüksektir; bu yüzden elektrik devrelerinin üretiminde de yararlanılır. Tek ve levha hâline getirilebilen bu metal, ışığa karşı da hassas olduğundan fotoğraf filmlerinde kullanılır. Tarih boyunca pek çok uygarlık tarafından kullanılan bu elementin simgesi ve özellikleri oldukça araştırılmaktadır.
Metallerin en beyazı olan gümüş, Latince Argertum olarak ifade edilir. Bu kelimenin anlamı parlak ve beyazdır. Periyodik tabloda ve günlük hayatta da gümüşün sembolü olarak bu sözcükten yola çıkarak Ag simgesi kullanılır. Düşük sıcaklık mineralidir. Bu yüzden çinko, kalay, antimon ile birlikte bulunabilir. Yüksek sıcaklıklarda oluşan nikel gibi minerallerin yanında da bulunur. Parlak ve beyaz rengiyle dikkat çeken gümüş elementi özellikleri şu şekildedir:
Atom numarası 47 olan gümüş elementinin periyodik cetveldeki yeri meral edilir. Simgesi Ag olan bu element, tabloda 5. periyot 11. grupta yer alır. Ayrıca yeri 1B grubu 47. sıra olarak da ifade edilebilir.