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Gümüşhane'de av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

13.02.2021 18:50 | Son Güncelleme:
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Zanlı jandarmaya teslim oldu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir kişi, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Salördek köyünün yaylasında gezintiye çıkan Ali Kemal P. (71), kendisini takip eden Emre P. (24) ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre P, Ali Kemal P'ye av tüfeğiyle birkaç el ateş etti.

Ali Kemal P, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Emre P. ise Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.

Ali Kemal P'nin 2012 yılında Emre P'nin ağabeyi Yusuf P'yi av tüfeğiyle öldürdüğü, 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra geçen ay tahliye edildiği öğrenildi.

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