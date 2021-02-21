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Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

21.02.2021 19:57 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı İncedere köyünde yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince köy karantinaya alındı.Şiran İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü mahallede yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan duyuruda “Şiran İlçesi İncedere Köyü’nde, pozitif ve temaslı vaka sayılarındaki fazlalık nedeniyle kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.Köy giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 10 gün süreceği öğrenildi.

Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı İncedere köyünde yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince köy karantinaya alındı.
Şiran İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü mahallede yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.
Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan duyuruda “Şiran İlçesi İncedere Köyü’nde, pozitif ve temaslı vaka sayılarındaki fazlalık nedeniyle kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.
Köy giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 10 gün süreceği öğrenildi.

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