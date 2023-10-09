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Gümüşhane’de doğa tutkunları sonbaharın keyfini çıkarıyor

09.10.2023 13:22 | Son Güncelleme:
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Sonbaharın büyüleyici renkleriyle boyanan Gümüşhane dağları doğa severlerin vazgeçilmez destinasyonu haline gelirken 7’den 70’e bu güzellikleri görmek isteyen doğaseverlerin akınına uğruyor.

Gümüşhane’de doğa tutkunları sonbaharın keyfini çıkarıyor

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte adeta renk cümbüşüne dönüşen, sarı, kızıl ve turuncunun muhteşem uyumunu sunan Gümüşhane dağları doğa doğaseverleri kendine çekmeye devam ediyor.

Kurulduğu 2008 yılından bugüne kadar her 2 haftada bir doğa yürüyüşü etkinliği düzenleyen Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK), sonbaharın tüm güzelliklerini doyasıya yaşamak, muhteşem doğal güzellikleri keşfetmek için sonbahar mevsimine özel her hafta program yapmaya başladı.

Üst üste düzenlenen yürüyüş etkinlikleri artan bir taleple devam ederken programa katılan sporcu ve doğaseverler şehrin göz kamaştıran ormanlarını, manzaralarını, göl ve göletleriyle şelale ve yaylalarını keşfediyor.
Bu haftaki yürüyüş parkuru Söğütağıl köyünün 2 bin 160 metre rakımlı Madenin Sırtı mevkiinde İsmet Şişman’ın 35 metre yüksekliğindeki kayayı asma köprüyle birleştirerek yaptığı seyir terası, asma köprü ve dağ evinden başladı.

Etkinliğe katılan 41 sporcu Söğütağıl köyünden başladıkları yürüyüşte taş evleri, camisi ve köye adını veren çeşmeleriyle ünlü Akpınar köyüne, oradan da sonbaharın renkleriyle bezenen ormanların içinden Süle köyündeki gölete ulaştı.

Burada yemek molası verip fotoğraf çekilen sporcular daha sonra yine ormanlık alandan geçerek toplamda 14 kilometrelik parkuru tamamlayarak Süle köyü merkezinde yürüyüşü sonlandırdı.
Gümüşhane’nin büyülü sonbaharını yaşamak isteyen herkesi etkinliklerine katılarak doğanın ve sporun keyfini çıkarmaya davet eden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, Türkiye’de sonbaharın en ihtişamlı ve rakım farkı nedeniyle en uzun süreli yaşandığı şehirlerden birisi olan Gümüşhane’de düzenledikleri sonbahar yürüyüşlerinin hem doğanın tadını çıkarmak isteyenler için hem de spor yapmak isteyenler için ideal bir fırsat sunduğunu söyledi.

“HERKESİ SONBAHARIN RENKLERİYLE BOYANAN GÜMÜŞHANE DAĞLARINDA SONBAHARIN TADINI ÇIKARMAYA DAVET EDİYORUZ”

Etkinliklere katılanların aynı zamanda şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini de yakından gözlemleme fırsatını bulduklarını ifade eden Akbulut, “Sonbaharın renk cümbüşü Gümüşhane’deki yürüyüş etkinliklerimizle birleşerek unutulmaz bir deneyim sunuyor. Gümüşhane sonbaharın en güzel yaşandığı şehirlerden birisi. Bu güzellikleri keşfetmek için mevsim boyunca her hafta etkinlik yapıyoruz ve yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Bu hafta yaptığımız etkinliğe her yaş grubundan, her meslek grubundan 41 kişi katıldı. Bu talepler bizim yaptığımız etkinliklerin şehrin tanıtımına olan katkısını doğrudan gösteren bir durum. Gümüşhane yüksek dağlarının yanında Karadeniz’e yakın ilçelerinin varlığı nedeniyle rakım farkının çok yüksek olduğu bir bölge. Bu nedenle sonbaharın coğrafya üzerindeki muhteşem güzelliklerini yüksek kesimlerde başlayıp alçak kesimlerde Kasım ayına kadar gözlemleyebiliyoruz. Bu minvalde arkadaşlarımızla bu güzellikleri herkesin görüp yaşaması için her hafta etkinlik düzenliyoruz ve yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Herkesi sonbaharın renkleriyle boyanan Gümüşhane dağlarında sonbaharın tadını çıkarmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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Gümüşhane

Gümüşhane Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazartesi

İmsak
04:56
Sabah
06:19
Öğle
12:15
İkindi
15:26
Akşam
18:00
Yatsı
19:18

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Pazartesi

Aydin eczanesi
Kelkit
Giriftinoğlu eczanesi
Siran
Öztürk eczanesi
Torul
Kürtün simge eczanesi
Kurtun
Işik eczanesi
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