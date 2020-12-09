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Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun’a silahlı saldırı

FUTBOL HABERLERİ  | 09.12.2020 20:03 | Son Güncelleme

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor’un Başkanı Vahit Olgun, kulüp binasında silahlı saldırıya uğradı.

Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun’a silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre, bugün oynanan Zonguldak Kömürspor karşılaşmasının ardından takımla birlikte kulüp binasına gelen Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, saat 19.00 sıralarında kulüp binasına gelen İ.K. isimli şahsın saldırısına uğradı.

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Arbede sırasında İ.K. kulüp başkanı Vahit Olgun’a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunla yere yığılan Vahit Olgun olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY NASIL OLDU?

Olay, saat 19:00 sıralarında Gümüşhanespor Tesisleri’nde meydana geldi. Tesislere gelen 2 kişi başkan Olgun'la görüşmek istedi. Makam odasına giren 2 kişi tartıştığı Olgun'a tabancayla ateş etti. Olayda vücuduna kurşun isabet eden Olgun ağır yaralandı. Şüpheliler kaçarken, Olgun kulüp çalışanlarınca Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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