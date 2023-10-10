EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Gün tutulması nasıl yazılır? Gün tutulması ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Gün tutulması nasıl yazılır? Gün tutulması ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

07.10.2023 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde çok fazla sözcük var olduğundan bazı kelimelerin yazımında çoğunlukla yanlışlık yapılır. Bu yanlışlar cümlelerde hem anlam bozulmasına hem de mana kaymasına neden olur. Özellikle söylendiği gibi yazılan kelimelerin yazımında yaygın olarak yazım kuralı ihlali yaşanır. Bu yüzden kelimeleri yazmadan önce doğrusunu öğrenmek oldukça önemlidir. Yazımında çok sık hata yapılan kelimelerden biri gün tutulmasıdır. Peki, gün tutulması nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazım kuralları kendi içerisinde birçok farklı başlık içermektedir. Bu başlıklardan biri ayrı yazılması gereken kelimeler, bir diğeri ise bitişik yazılması gereken sözcüklerdir. Pek çok kullanıcı hangi kelimenin ayrı, hangi sözcüğün bitişik yazılması gerektiği konusunu tam olarak bilememektedir. Hal böyle olunca gün tutulması yazımı konusu da gündeme getirilmektedir. Bu sözcüğün doğru yazılışını öğrenmek için Türk Dil Kurumunun sözlük sitesinden faydalanılır.

Güngörmez nasıl yazılır? Güngörmez nasıl yazılır?

Gün tutulması nasıl yazılır?

Gündelik konuşmalarda veya yazılı iletişimlerde birçok kelime kullanmaktayız. Özelikle yazışmalarda kullanılan sözcükleri doğru bir şekilde yazmak oldukça önemlidir. Dilimizde yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biri gün tutulması kelimesidir. Bu sözcüğün yazımında sıklıkla tereddüt yaşanmakta ve çoğunlukla yazım kuralına aykırı bir şekilde kullanılmaktadır. Kelimeleri kullanırken doğru yazılışıyla beraber anlamları da öğrenmek gerekir. Gelişi güzel kullanılan sözcükler hem yazışmaların anlaşılmamasına sebep olmakta hem de cümlelerin yapısını bozmaktadır. Bu yüzden sözcüklerin anlamını öğrenmek için Türk Dil Kurumunun sözlük sitesinden yararlanılır. Bu bağlamda gün tutulması TDK’ye göre manası şu şekildedir:

  • (İsim/Gök Bilimi) Dünya ile güneş arasına ayın girmesi neticesinde bazı bölgelerin ayın gölgesinde kalması, güneş tutulması.
Başa baş nasıl yazılır? Başa baş nasıl yazılır?

Gün tutulması ayrı mı yazılır?

Gün tutulması kelimesi daha çok gök bilimi ile ilgili konularda geçen bir sözcüktür. Güneş tutulması olarak da bilinen bu terimin yazımında yaygın olarak hata yapılmaktadır. Birçok internet sitesinde veya sayfalarında bu sözcük karşımıza “güntutulması” olarak çıkmaktadır. Zaman zaman hangi sözcüğün bitişik, hangi kelimenin ayrı yazılması konusunda tereddüt yaşanabilir. Bu yüzden gün tutulması bitişik mi yazılır konusunu derinlemesine incelemek önemlidir. Türk Dil Kurumunun güncel Türk sözlük sitesinde yer alan bilgiler göz önünde bulundurulduğunda bu kelimenin “gün tutulması” şeklinde ayrı olarak yazılması gerektiğini görmekteyiz. Bu sözcüğün bitişik olarak yazılması, yazım kuralları yönünden doğru kabul edilmemektedir. Buna göre gün tutulması doğru yazılışı şöyledir:

  • Gün tutulması (doğru kullanım)
  • Güntutulması (yanlış kullanım)
Bazen nasıl yazılır? Bazen nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heyecanla bekleniyordu! Tercih sonuçları açıklandı Heyecanla bekleniyordu! Tercih sonuçları açıklandı
Ne sınav var ne devamsızlık! Veliler dikkat: 'Hayalet' liseler türediNe sınav var ne devamsızlık! Veliler dikkat: 'Hayalet' liseler türedi
'Açık uçlu soru' kararı! MEB'den yeni açıklama'Açık uçlu soru' kararı! MEB'den yeni açıklama
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kadın muhabirin arkasından yaklaşarak öpmeye çalıştı

Kadın muhabirin arkasından yaklaşarak öpmeye çalıştı

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.