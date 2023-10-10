Gün tutulması nasıl yazılır? Gün tutulması ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazım kuralları kendi içerisinde birçok farklı başlık içermektedir. Bu başlıklardan biri ayrı yazılması gereken kelimeler, bir diğeri ise bitişik yazılması gereken sözcüklerdir. Pek çok kullanıcı hangi kelimenin ayrı, hangi sözcüğün bitişik yazılması gerektiği konusunu tam olarak bilememektedir. Hal böyle olunca gün tutulması yazımı konusu da gündeme getirilmektedir. Bu sözcüğün doğru yazılışını öğrenmek için Türk Dil Kurumunun sözlük sitesinden faydalanılır.

Gün tutulması nasıl yazılır?

Gündelik konuşmalarda veya yazılı iletişimlerde birçok kelime kullanmaktayız. Özelikle yazışmalarda kullanılan sözcükleri doğru bir şekilde yazmak oldukça önemlidir. Dilimizde yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biri gün tutulması kelimesidir. Bu sözcüğün yazımında sıklıkla tereddüt yaşanmakta ve çoğunlukla yazım kuralına aykırı bir şekilde kullanılmaktadır. Kelimeleri kullanırken doğru yazılışıyla beraber anlamları da öğrenmek gerekir. Gelişi güzel kullanılan sözcükler hem yazışmaların anlaşılmamasına sebep olmakta hem de cümlelerin yapısını bozmaktadır. Bu yüzden sözcüklerin anlamını öğrenmek için Türk Dil Kurumunun sözlük sitesinden yararlanılır. Bu bağlamda gün tutulması TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(İsim/Gök Bilimi) Dünya ile güneş arasına ayın girmesi neticesinde bazı bölgelerin ayın gölgesinde kalması, güneş tutulması.

Gün tutulması ayrı mı yazılır?

Gün tutulması kelimesi daha çok gök bilimi ile ilgili konularda geçen bir sözcüktür. Güneş tutulması olarak da bilinen bu terimin yazımında yaygın olarak hata yapılmaktadır. Birçok internet sitesinde veya sayfalarında bu sözcük karşımıza “güntutulması” olarak çıkmaktadır. Zaman zaman hangi sözcüğün bitişik, hangi kelimenin ayrı yazılması konusunda tereddüt yaşanabilir. Bu yüzden gün tutulması bitişik mi yazılır konusunu derinlemesine incelemek önemlidir. Türk Dil Kurumunun güncel Türk sözlük sitesinde yer alan bilgiler göz önünde bulundurulduğunda bu kelimenin “gün tutulması” şeklinde ayrı olarak yazılması gerektiğini görmekteyiz. Bu sözcüğün bitişik olarak yazılması, yazım kuralları yönünden doğru kabul edilmemektedir. Buna göre gün tutulması doğru yazılışı şöyledir: