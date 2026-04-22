Günay Güvenç'e tepki sonrası sahada gözyaşlarını tutamadı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek elendi. İkinci golde büyük hata yapan kaleci Günay Güvenç taraftarlarca ıslıklandı.

Günay Güvenç'e tepki sonrası sahada gözyaşlarını tutamadı!
Emre Şen
Günay Güvenç

Günay Güvenç

Yaş: 35 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında ağırladığı Gençlerbirliği karşısında büyük bir şok yaşadı. Rakibine 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, kupaya çeyrek final aşamasında veda ederken maçın en çok konuşulan ismi kaleci Günay Güvenç oldu.

GÜNAY GÜVENÇ'TEN BÜYÜK HATA

Günay Güvenç e tepki sonrası sahada gözyaşlarını tutamadı! 1

Teknik direktör Okan Buruk'un kupa mesaisinde ilk 11'de şans verdiği tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, maç boyunca sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı.

Özellikle konuk ekip Gençlerbirliği'nin attığı ikinci golde kalesinde çok büyük ve talihsiz bir hata yapan Günay, farkın ikiye çıkmasına engel olamadı. Deneyimli eldivenin yaptığı bu kritik hata, stadyumdaki atmosferi bir anda değiştirdi ve moralleri sıfıra indirdi.

TARAFTARDAN ISLIKLI TEPKİ

Günay Güvenç e tepki sonrası sahada gözyaşlarını tutamadı! 2

Yenilen hatalı golün ve kupadan elenmenin faturası doğrudan tecrübeli kaleciye kesildi. Gençlerbirliği'nin skoru 2-0'a getiren golünün ardından RAMS Park'ı dolduran Galatasaraylı taraftarlar, Günay Güvenç'e çok sert bir tepki gösterdi.

Oyunun geri kalan bölümünde top her ayağına geldiğinde tribünler tarafından yoğun bir şekilde ıslıklanan Günay, sürpriz kupa vedasının yaşandığı gecede eleştiri oklarının bir numaralı hedefi haline geldi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Günay Güvenç e tepki sonrası sahada gözyaşlarını tutamadı! 3

Günay Güvenç maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşlarının da kendisine destek vermesinin ardından gözyaşlarını tutamayan Günay Güvenç taraftarlardan özür diledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaraylı taraftarlardan Günay Güvenç’e destekGalatasaraylı taraftarlardan Günay Güvenç’e destek
Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Okan Buruk kararı açıkladıGalatasaray'da Osimhen müjdesi! Okan Buruk kararı açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Günay Güvenç galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Tuncay Sonel için harekete geçtiler! Meclis kararı çıkarıldı

Tuncay Sonel için harekete geçtiler! Meclis kararı çıkarıldı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Akaryakıta bu gece indirim geliyor! Tabela yine değişecek

Akaryakıta bu gece indirim geliyor! Tabela yine değişecek

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

