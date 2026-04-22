Günay Güvenç'e tepki sonrası sahada gözyaşlarını tutamadı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında ağırladığı Gençlerbirliği karşısında büyük bir şok yaşadı. Rakibine 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, kupaya çeyrek final aşamasında veda ederken maçın en çok konuşulan ismi kaleci Günay Güvenç oldu.

GÜNAY GÜVENÇ'TEN BÜYÜK HATA

Teknik direktör Okan Buruk'un kupa mesaisinde ilk 11'de şans verdiği tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, maç boyunca sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı.

Özellikle konuk ekip Gençlerbirliği'nin attığı ikinci golde kalesinde çok büyük ve talihsiz bir hata yapan Günay, farkın ikiye çıkmasına engel olamadı. Deneyimli eldivenin yaptığı bu kritik hata, stadyumdaki atmosferi bir anda değiştirdi ve moralleri sıfıra indirdi.

TARAFTARDAN ISLIKLI TEPKİ

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Yenilen hatalı golün ve kupadan elenmenin faturası doğrudan tecrübeli kaleciye kesildi. Gençlerbirliği'nin skoru 2-0'a getiren golünün ardından RAMS Park'ı dolduran Galatasaraylı taraftarlar, Günay Güvenç'e çok sert bir tepki gösterdi.

Oyunun geri kalan bölümünde top her ayağına geldiğinde tribünler tarafından yoğun bir şekilde ıslıklanan Günay, sürpriz kupa vedasının yaşandığı gecede eleştiri oklarının bir numaralı hedefi haline geldi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Günay Güvenç maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşlarının da kendisine destek vermesinin ardından gözyaşlarını tutamayan Günay Güvenç taraftarlardan özür diledi.