Günay Musayeva'dan eski eşi Tolga Karel hakkında olay açıklamalar: Oğlum babasını öldü biliyor

Tolga Karel ile Günay Musayeva, 2011 yılında evlenmişti. Çift, 2017 yılında resmen boşanmıştı. Çiftin oğulları Cihangir Can’ın velayeti, anneye verilmişti. Tolga Karel ise oyunculuk kariyerini bırakıp, ABD'nin yolunu tutmuştu.

Amerika’da tır şoförlüğü yapmaya başlayan Karel, ardından ise işlerini büyütüp kendi taşıma şirketini kurdu. 2016 yılında Sarah Scott ile nikah masasına oturan Karel'in bir oğlu bir kızı var. Karel, geçtiğimiz günlerde de üçüncü bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.

Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Tolga Karel ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Cihangir ve eski eşinin ilişkisi hakkında açıklamalarda bulunan Günay Musayeva, oğlu Cihangir’in babası Tolga Karel’i tanımadığını açıkladı.

"CİHANGİR BABASINI TANIMIYOR"

Musayeva programda şunları söyledi:

“Oğlum Cihangir ile bu konuları hiç konuşmadık. O da babasıyla ilgili hiç soru sormuyor. Sadece arkadaşları ‘baban nerede’ diye sormuş o da ‘bulutların üzerinde’ demiş. Annem duymuş bu konuşmayı. Ben Tolga ile konuşmuyordum. Bu olay üzerine mesaj attım sadece. Tolga’ya bir kırgınlığım yok. Yaşananlar geçmişte kaldı. Tolga ile oğlunu konuşturmak istedim, ayda bir bile arayıp ‘iyi misin oğlum’ demesini isterdim, ama Tolga’dan bir geri dönüş olmadı. Ergenlik yaşlarında karşısına çıkıp ‘ben senin babanım’ demesi travma olur. Şimdi küçük yaşlarda en azından iletişimde olsa Cihangir etkilenmez.

"SADECE AYDA BİR OĞLUNU ARASA YETER"

‘Benim Tolga’dan hiçbir beklentim yok, sadece ayda bir arayıp ‘oğlum nasılsın’ desin yeter.Cihangir babasının öldüğünü düşünüyor, öyle biliyor. Ben de kendisiyle bu konuda konuşamadım çünkü Tolga’dan bir cevap bekledim ama dönüş yapmadı."

