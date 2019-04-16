Güncel döviz kuru: 16 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

16 Nisan sabahı itibarı ile dolar X TL, Euro ise X TL üzerinden işlem görmeye başladı. Teknik yorumlar, dolardaki sert hareketlerin nedenlerini yurt içinde İstanbul seçimlerindeki siyasi belirsizliğe, yurt dışında da ABD – Çin ilişkilerine bağlıyor.

Analistlere göre bu hafta İstanbul seçimleri, Maltepe’de durdurulan oy sayımı ve AKP’nin seçim iptalini kesinleştirmesi ile dolardaki huzursuzluk devam etti. Seçimin netleştirilme süreci uzadıkça piyasalardaki gerginlik artmaya devam ediyor ancak siyasi hareketlilik bu hafta da seçim sürecinin devam edeceği yönünde. Bu durum da piyasadaki gerginliğin devam etmesine neden olacak. Analistler, aksi yönde bir gelişme olmadığı süre boyunca dolar kurunun yukarı yönlü hareket edeceğini öngörüyor. Uzmanlara göre, yukarı yönlü bir hareket olmasa bile doların 5.70’in altına düşmesi olası değil.

Analistlere göre bu hafta içinde piyasada şok etkisi yaratabilecek bir başka unsur ise ABD Başkanı Donald Trump’ın herhangi bir açıklaması olabilir. Bakan Albayrak ve Merkez Bankası yönetiminin geçen hafta ABD’deki temaslarının, oradaki yatırımcıları tatmin etmediği, çeşitli haber kanallarınca ifade edilmişti. Bu hafta Trump’ın açıklamaları ve kredi derecelendirme kuruluşlarının yapacağı açıklamaların piyasa üzerinde etkili olması bekleniyor. Dolar kurunun 5.84 üzerine çıkması durumunda, TC Merkez Bankası’nın bir basınç oluşturmasının beklendiği de analistler tarafından yapılan bir başka yorum. Aşağı doğru kırılması sonucunda dolar kuru 5.54 bandına kadar geri çekilebileceği de ifade ediliyor. Doların sert yükselmesi devam ederse direnç noktaları 5.84, 6.05 ve 6.20 olarak belirleniyor. Doların, en çok hareketli 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren endeks, %0.10 düşüş kaydetti. Bu düşüş, 96.50 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise 15 Nisan akşamında 1.1304 seviyesinde devam etti.