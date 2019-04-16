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Güncel döviz kuru: 16 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

kutay.kaya kutay.kaya
EKONOMİ  | 16.04.2019 08:14 | Son Güncelleme

Geçen hafta 5.76 TL seviyesinde kapanış yapan dolar kurunda yeni haftanın ilk işlem günü 5.79 TL seviyesi ile başlamıştı. Gün içinde en düşük 5.7558 TL’yi bulan dolar, en yüksek seviye olarak da 5.8136 TL’de yer aldı. Akşam saatlerinde 5.8017 TL seviyesinden işlem gören doların yanı sıra, 6.5793 TL’ye yükselen Euro kuru ise akşam saatlerinde 6.5689 TL seviyesine geriledi.

Güncel döviz kuru: 16 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

16 Nisan sabahı itibarı ile dolar X TL, Euro ise X TL üzerinden işlem görmeye başladı. Teknik yorumlar, dolardaki sert hareketlerin nedenlerini yurt içinde İstanbul seçimlerindeki siyasi belirsizliğe, yurt dışında da ABD – Çin ilişkilerine bağlıyor.

Analistlere göre bu hafta İstanbul seçimleri, Maltepe’de durdurulan oy sayımı ve AKP’nin seçim iptalini kesinleştirmesi ile dolardaki huzursuzluk devam etti. Seçimin netleştirilme süreci uzadıkça piyasalardaki gerginlik artmaya devam ediyor ancak siyasi hareketlilik bu hafta da seçim sürecinin devam edeceği yönünde. Bu durum da piyasadaki gerginliğin devam etmesine neden olacak. Analistler, aksi yönde bir gelişme olmadığı süre boyunca dolar kurunun yukarı yönlü hareket edeceğini öngörüyor. Uzmanlara göre, yukarı yönlü bir hareket olmasa bile doların 5.70’in altına düşmesi olası değil.

Analistlere göre bu hafta içinde piyasada şok etkisi yaratabilecek bir başka unsur ise ABD Başkanı Donald Trump’ın herhangi bir açıklaması olabilir. Bakan Albayrak ve Merkez Bankası yönetiminin geçen hafta ABD’deki temaslarının, oradaki yatırımcıları tatmin etmediği, çeşitli haber kanallarınca ifade edilmişti. Bu hafta Trump’ın açıklamaları ve kredi derecelendirme kuruluşlarının yapacağı açıklamaların piyasa üzerinde etkili olması bekleniyor. Dolar kurunun 5.84 üzerine çıkması durumunda, TC Merkez Bankası’nın bir basınç oluşturmasının beklendiği de analistler tarafından yapılan bir başka yorum. Aşağı doğru kırılması sonucunda dolar kuru 5.54 bandına kadar geri çekilebileceği de ifade ediliyor. Doların sert yükselmesi devam ederse direnç noktaları 5.84, 6.05 ve 6.20 olarak belirleniyor. Doların, en çok hareketli 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren endeks, %0.10 düşüş kaydetti. Bu düşüş, 96.50 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise 15 Nisan akşamında 1.1304 seviyesinde devam etti.

Hafta sonundan itibaren yönünü yukarı çeviren Euro’nun direnç noktası 6.6116. Bu rakam, Mart ayındaki en yüksek rakam olarak hatırlanabilir. Aşırı alım bölgesinde dalgalanması gerçekleşen Euro’nun olası geri çekilmelerde 6.5055’e yakın bir destek noktası oluşturması bekleniyor.

15 Nisan sabah ilk saatlerde 6.5145’i gören Euro, açılışa doğru sert yükselişini sürdürdü. Piyasaların açıldığı saat itibarı ile 6.56 TL seviyesinden güne başlayan Euro, 09:30’da 6.57’yi gördü. Öğle saatlerinde 6.55’e gerileyen Euro, 6.55’ten sonra yükselişe devam etti. 0.02’lik değişimlerle öğleden sonraki akşama kadar devam eden dalgalanmalar, 17:40 sularında 6.58’e kadar ulaştı. Öğleden sonra işlem hacminde de oldukça yükselme olan Euro’nun gün içindeki işlem hacmi de dalgalı şekilde devam etti. Döviz kurlarındaki bu dalgalanmalar, gram altın fiyatlarını da etkilediği için piyasa, siyasi belirsizliğin artık son bulması üzerinde talepte bulunuyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, alım satım yapan kişileri sakin olmaya davet ederken uygulanan para politikasının istikrarı dengeleyeceğini açıkladı. Ancak uzmanlar döviz kurlarındaki bu dalgalanmaların ve sert artışların bu şekilde devam edemeyeceğini savunuyor.

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi şubat ayında, bir önceki aya göre %0,2 azalış kaydetti. Yurt içinde yerel seçime dair belirsizlik, ABD – Türkiye ilişkisine dair oluşan endişe, TL varlıklar üzerinde negatif ayrışmanın yaşanmasında etkili oluyor. Euro – TL kurunda yükselişleri takip eden süreçte kısa vadede 6,6045 – 6,6775 ve 6,7430 seviyeleri direnç olarak yorumlanıyor. Kar satışları yaşanır ise kurda 6,4500 – 6,3550 ve 6,2650 seviyelerinin destek olarak öne çıktığına dair analizler yapıldı.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
akp yönetimi gitmeden dolar 5 tl nin altına 1 kuruş düşmez
seçim iptalini kesinleştirmesi nedir
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