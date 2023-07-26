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Adana'da iki arkadaşını öldüren genç hayatına son verdi

26.07.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı iki arkadaşını pompalı tüfekle öldüren genç, yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Mahallesi'nde Muhammet Ali Binen (22), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen arkadaşları Tugay Kopal (36) ve Mahir Palamut'u (33) sokakta iki ayrı pompalı tüfekle vurduktan sonra olay yerinde başına ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Kopal ve Binen'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Durumunun ağır olduğu belirlenen Palamut ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Palamut, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşı döktü.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, saldırgan Muhammet Ali Binen, olay yerine otomobiliyle geliyor.

Binen, aracından indikten sonra pompalı tüfekle yol kenarında oturan Tugay Kopal ve Mahir Palamut'a ateş ediyor.

Palamut yaralanıp yere düşerken Kopal ise yakındaki fırına sığınıyor.

Binen, aracından diğer pompalı tüfeği alarak fırına sığınan Kopal'ın peşinden gidip iş yerine giriyor.

Bir süre sonra dışarıya çıkan Binen, tüfekle kendisine ateş ediyor ve yere düşerek hareketsiz kalıyor.

Olay sırasında bazı vatandaşlar da panikle kaçışıyor.

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