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GÜNCELLEME 2- Amasya'daki söndürülen yangının hasarı gündüz görüntülendi

23.05.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HASARLA İLGİLİ GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ EKLENDİ

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Amasya'da Yeşilırmak kenarında bulunan Tarihi Yalıboyu Evleri'nin olduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangının hasarı gündüz görüntülendi.

Yeşilırmak kenarındaki ahşap Tarihi Yalıboyu Evleri'nin bulunduğu bölgede yer alan ve otel olarak kullanılan yaklaşık 150 yıllık konakta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve 3 katlı tarihi konağa yayılan yangına, vatandaşların haber vermesi üzerine Amasya Belediyesine ve ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri, yangının büyümesi ihtimali üzerine tarihi konağın etrafındaki diğer ahşap evleri boşalttı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yangının, Amasya'nın gözbebeği Tarihi Yalıboyu Evleri'nin bulunduğu alanda çıkmasından dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Yangının, itfaiye ekiplerinin yerinde müdahalesiyle çevredeki diğer tarihi konaklara sıçramadan kontrol altına alındığını ifade eden Sarı, "Bütün Amasya halkı olarak üzgünüz, çok şükür, bir can kaybı yaşanmadı ve diğer tarihi yapılara yangın sıçramadı, tek tesellimiz bu. Yarın ekiplerimiz gerekli hasar tespit çalışmasını yapacaklar, işletme sahiplerimize gereken desteği vereceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yangının çıkış sebebinin kapsamlı bir şekilde araştırıldığını bildirdi.

AK Parti İl Başkanı Akif Kesmekaya ise yangın nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade ederek bütün Amasya halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gece yaşanan yangının yol açtığı hasar ise gündüz görüntülendi.

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