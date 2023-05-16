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Antalya Serbest Bölge'deki yat firmasında çıkan yangın kontrol altına alındı

16.05.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yat firmasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya Serbest Bölge'deki yat firmasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Firmanın tersane kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Çeşitli kurumların ekipleri de yangın söndürme çalışmasına katıldı.

Söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter de havadan destek verdi.

Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Ekiplerin yangın yerinde soğutma çalışması ise sürüyor.

Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangın nedeniyle gökyüzünü saran siyah bulut kentin birçok noktasından görüldü.

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