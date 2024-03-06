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Antalya'da sağanak, fırtına ve hortum etkili oldu

AA AA
06.03.2024 08:09
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Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi, Kumluca ilçesinde hortum nedeniyle 6 kişi yaralandı.

Antalya'da sağanak, fırtına ve hortum etkili oldu

Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi, Kumluca ilçesinde hortum nedeniyle 6 kişi yaralandı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün "turuncu kod" uyarısında bulunduğu kentte öğleden sonra kuvvetli yağış ve fırtına başladı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent merkezinde bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu, araçlar mahsur kaldı.

Kaleiçi Yat Limanı'nda ve Konyaaltı Sahili'nde ise fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin doğu ilçeleri Aksu, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'da çok kuvvetli yer yer şiddetli yağış beklendiği bildirildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum oluşma riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri de kentte bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yapıyor.

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde denizde hortum oluştu.

Kaş ilçesinin Çayköy Mahallesi'nde ise yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kalkan Mahallesi'nde oluşan hortumdan dolayı zeytin ağaçları, dükkanlar, ev ve iş yerleri zarar gördü.

- Kumluca ve Demre'de hortum oluştu

Demre ve Kumluca ilçelerinde de hortum meydana geldi. Kumluca'da hortum nedeniyle bazı evlerin, okulların çatılarında, araçlarda, seralar ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

Kumluca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede meydana gelen hortumda iş yeri, ev, araç ve seraların zarar gördüğü tespit edildi.

Hortum nedeniyle bazı vatandaşların yaralandığı belirtilen açıklamada, "Hortumda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Kumluca Devlet Hastanesi ve Özel Medikum Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumları iyidir. 5 vatandaşımızın tedavisi ayakta tamamlanmıştır. Park halinde bulunan aracın üzerine güneş enerjisi deposu düşmesi sonucu bir vatandaşımızın da sol bacağında kırık oluşmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre Ellinci Yıl, Göksu, Hacıveliler, Toptaş, Beşikçi, Karacaören, Beykonak ve Yeni Mahalle mahallelerinde 102 çiftçiye ait 300 dekar örtü altı alanın hasar gördüğü kaydedildi. Bunların 150 dekarının tesis ve ürün hasarı, 150 dekarının ise plastik örtü hasarı olduğu bildirildi.

Yaklaşık 20 araç, 15 iş yeri ve evde hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, zarar gören Kumluca Anaokulu'nda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesinin planlandığı belirtildi.

Bazı okullar, kamu kuruluşları, lojman ve garajların çatılarının zarara uğradığı vurgulanan açıklamada, hasar ve zarar tespit çalışmalarının yarın sabah saatlerinden itibaren devam edeceği kaydedildi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, evlerin ve seraların arasından yüksek kesimlere doğru hareket eden hortumun, seralardan kopan parçaların, plastik ve muşamba gibi cisimleri gökyüzüne ve çevreye uçurduğu yer aldı.

Bölgede olumsuz hava koşullarının gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.

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