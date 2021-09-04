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  4. GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

04.09.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman Bölge Müdürü Birol Dündar: - "Yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları sürüyor" YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçe kırsalındaki Yunuslar Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye helikopter, ilk müdahale aracı, arazöz, su ikmal aracı ve dozerler sevk edildi.

- Orman Genel Müdürlüğünden açıklama

Orman Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, yangının 17.08'de çıktığı ve ilk müdahalenin 17.23'de yapıldığı belirtildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildiği aktarılan açıklamada, 4 helikopter, 10 arazöz ve 1 dozer ile "orman kahramanlarının" yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadele ettiği kaydedildi.

- Yangın kontrol altına alındı

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, AA muhabirine, ekiplerin kısa sürede yangına müdahale ettiğini söyledi.

Belediye ve vatandaşların su tankerlerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirten Dündar, "Şu an itibariyle yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları sürüyor." dedi.

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