YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. GÜNCELLEME (2) - Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME (2) - Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

06.08.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİ ARSLANTAŞ'IN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

BURDUR (AA) - Burdur'un Tefenni ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alan Yaylası mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen alevlere müdahale için bölgeye ekipler yönlendirildi.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kontrol altına alındı.

Yangına 30 arazöz, itfaiye araçları, iş makinesi ve yangın helikopteriyle müdahale edildi, 250 dönüm alan hasar gördü.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine, öğle saatlerinde başlayan yangına süratle müdahale edildiğini söyledi.

Vatandaşların da yangının söndürülmesinde büyük destek verdiğini aktaran Arslantaş, "Orman İşletme Müdürlüğüne ait personel, arazözler, mermer ocaklarının iş makineleri, çevre belediyelerini itfaiyeleri, jandarma ekipleri, emniyet müdürlüğüne ait TOMA aracı, Orman Bakanlığının yangın söndürme helikopteri ve eline tırmık, kürek alan 400 civarındaki vatandaşlarımızla yaklaşık bir buçuk saatte yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebeveynler dikkat! Apple yeni dönemi başlatıyorEbeveynler dikkat! Apple yeni dönemi başlatıyor
PARTNERYangınla mücadele için tek yürek oldularYangınla mücadele için tek yürek oldular
Isparta'da otomobil durağa çarptı: 2'si ağır 5 yaralıIsparta'da otomobil durağa çarptı: 2'si ağır 5 yaralı
Anahtar Kelimeler:
yangın Burdur

Isparta Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cuma

İmsak
04:25
Sabah
05:59
Öğle
13:09
İkindi
16:57
Akşam
20:09
Yatsı
21:37

Isparta Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cuma

Deva Eczanesi
Merkez
Manolya Eczanesi
Merkez
Eğirdir Eczanesi
Egirdir
Erol Eczanesi
Gelendost
Erturan Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Levent Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.