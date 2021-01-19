GÜNCELLEME 2- Edirne Müftülüğü binası yangında kullanılamaz hale geldi

1. grup korunması gerekli kültür varlığı vasfındaki yaklaşık 120 yıllık binanın aslına uygun olarak yeniden yapılması için çalışma başlatılacak.

Binada müftü ve yardımcılarının makamlarıyla, müftülük birimleri ve alt katta depo bulunuyordu.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. İtfaiyenin yaklaşık 9 saatlik hem yangın söndürme hem de soğutma çalışmaları tamamlandı.

Selimiye Camisi yakınlarında Ercan Biçer Sokak'taki binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Salih Bey Konağı olarak da bilinen ahşap konağın 1930'lu yıllarda Ziraat Mektebi'ne bağlı İpekçilik Okulu olarak hizmet verdiği bir süre sonra hazineye devredilen taşınmazın 30 yıla yakındır Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli olduğu öğrenildi.

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş personele geçmiş olsun dileğinde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Müftülüğünde çıkan yangında can kaybı olmadığını belirterek, personele geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edirne Müftülüğümüzde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Ana binamızın kullanılamaz hale geldiği yangında çok şükür ki can kaybı olmamıştır. Personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Hak her türlü afet ve musibetten milletimizi ve insanlığı muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

