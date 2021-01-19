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GÜNCELLEME 2- Edirne Müftülüğü binası yangında kullanılamaz hale geldi

19.01.2021 13:05 | Son Güncelleme:
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DETAYLAR VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞI EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Edirne Müftülüğünün 1. grup korunması gerekli kültür varlığı vasfındaki tarihi iki katlı ahşap binası yangında kullanılamaz hale geldi.

Selimiye Camisi yakınlarında Ercan Biçer Sokak'taki binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çok sayıda itfaiye ekibi, yanan binaya müdahalede bulundu.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. İtfaiyenin yaklaşık 9 saatlik hem yangın söndürme hem de soğutma çalışmaları tamamlandı.

Binada müftü ve yardımcılarının makamlarıyla, müftülük birimleri ve alt katta depo bulunuyordu.

- Yasal işlem başlatılacak

Edirne Cumhuriyet Savcısı Yavuz Arnak ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu bölgede incelemede bulundu.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak da yetkililerden bilgi aldı.

Kurulun yangınla ilgili yasal işlem başlatacağı öğrenildi.

1. grup korunması gerekli kültür varlığı vasfındaki yaklaşık 120 yıllık binanın aslına uygun olarak yeniden yapılması için çalışma başlatılacak.

- İpekçilik Okulu da olmuş

Salih Bey Konağı olarak da bilinen ahşap konağın 1930'lu yıllarda Ziraat Mektebi'ne bağlı İpekçilik Okulu olarak hizmet verdiği bir süre sonra hazineye devredilen taşınmazın 30 yıla yakındır Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli olduğu öğrenildi.

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş personele geçmiş olsun dileğinde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Müftülüğünde çıkan yangında can kaybı olmadığını belirterek, personele geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edirne Müftülüğümüzde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Ana binamızın kullanılamaz hale geldiği yangında çok şükür ki can kaybı olmamıştır. Personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Hak her türlü afet ve musibetten milletimizi ve insanlığı muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

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