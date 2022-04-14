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  4. GÜNCELLEME 2 - İzmir'de 22 yaşındaki kadın eski eşi tarafından boğularak öldürüldü

GÜNCELLEME 2 - İzmir'de 22 yaşındaki kadın eski eşi tarafından boğularak öldürüldü

14.04.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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İZMİR (AA) - Çocuklarını görmek için Konya'dan İzmir'e gelen 22 yaşındaki kadın, 4 ay önce boşandığı eşi tarafından evde boğularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz, dün akşam saatlerinde 2 çocuğunu görmek için boşandığı Y.P'nin (27), babası ve babaannesiyle birlikte yaşadığı Bornova ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi.

Bir süre sonra Y.P'nin evinin kapısının açık olduğunu gören yakını, Remziye Tüysüz'ün battaniyeye sarılı halde hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Remziye Tüysüz'ün cenazesi, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

- Başka suçtan aranması varmış

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve eski koca Y.P'nin gidebileceği yerleri takibe aldı. Başka bir suçtan aranması ortaya çıkan şüpheli Y.P'nin kaçabileceği güzergahlarda uygulama yapan ekipler, zanlının bir araç kiraladığını tespit etti.

Şüphelinin yeniden eve gelebileceği ihtimali üzerine söz konusu adreste tedbir alan polis, olay yerine tekrar dönen Y.P'yi yakaladı.

Soruşturma kapsamında Y.P'nin 2 kardeşi, babası ve babaannesi de gözaltına alındı.

- Suçunu itiraf etti

Oto tamircisi katil zanlısı ile maktul Tüysüz'ün yaklaşık 4 ay önce boşandıkları, çiftin müşterek biri 8 aylık, diğeri 2 yaşındaki çocukların velayetinin babada olduğu, olay sırasında çocukların Y.P'nin babaannesi ile birlikte dışarıda olduğu öğrenildi.

Y.P'nin, ilk ifadesinde Tüysüz ile şiddetli geçimsizlik sonucu boşandıklarını, dün akşam da benzer sebeplerden dolayı tartıştıklarını, bu sırada sinirlerine hakim olamadığını ve eski eşini boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Remziye Tüysüz'ün cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verileceği belirtilen Tüysüz'ün kornealarının bağışlandığı kaydedildi.

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