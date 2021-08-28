YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. GÜNCELLEME - 2 - İzmir'de tünel girişinde kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı

GÜNCELLEME - 2 - İzmir'de tünel girişinde kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı

28.08.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLENLERİN İSİMLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir-Aydın Otoyolu 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde kamyonun çarptığı otomobilin alev alması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

İzmir'den Aydın istikametine giden Emre Söylemez (26) idaresindeki 10 CEK 93 plakalı otomobile 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde arkasından gelen Murat A'nın (40) kullandığı 35 AE 2020 plakalı kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin söndürdüğü otomobilde bulunan Hüseyin (53), Fatma (47) Minel Söylemez (21) ve Emir Gezici (10) hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerince İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Söylemez'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Yaralı kamyon sürücüsü ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından araçtan çıkarılan cesetler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın, ailenin Adnan Menderes Üniversitesinde okuyan kızları Minel'i Balıkesir'den Aydın'a götürürken gerçekleştiği öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin tünele girmeden önce henüz belirlenemeyen nedenle durduğunu, bu sırada arkadan gelen kamyonun otomobile çarpıp tünel girişine kadar sürüklediğini ve otomobilin alev aldığını belirledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!
Ameliyatla sırtından çıkarıldı! Çivi battı sandı, korkunç gerçeği hastanede öğrendiAmeliyatla sırtından çıkarıldı! Çivi battı sandı, korkunç gerçeği hastanede öğrendi
34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 4 el piyano konseri düzenlendi34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 4 el piyano konseri düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
yangın

İzmir Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cumartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:30
Öğle
13:18
İkindi
16:59
Akşam
19:55
Yatsı
21:17

İzmir Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cumartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Matias Vargas'ı transfer etti

Adana Demirspor, Matias Vargas'ı transfer etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.