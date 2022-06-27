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GÜNCELLEME 2 - Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

27.06.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük Valisi Fuat Gürel: - "Personel ve araç parkımız yeterli. Bugün sabahtan bu yana köyleri, sorun olan alanları geziyoruz. Şu an için önemli bir sorunumuz yok" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede dün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Heyelan nedeniyle Necati Ören Caddesi ulaşıma kapandı. Ibrıcak köyünde tarım alanları zarar gördü, kara ve demir yolları geçen iki köprüden ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Değirmenyanı köyünde de heyelan nedeniyle ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Tehlike altındaki yol, köprü ve hemzemin geçitlerde İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kriz masası oluşturan Karabük Valiliği, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Karabük-Yenice kara yolu ilçe çıkışında meydana gelen heyelan sebebiyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Yenice-Yortanpazarı yolu da yükselen su ve molozlar nedeniyle zaman zaman trafiğe kapatılıyor.

Şirin köyünde bulunan taş köprünün de bir bölümü çöktü.

Atatürk Mahallesi'nde Naile Çengel'e ait ev ve sera ile tarım alanları su altında kaldı.

Çengel, yıllardır böyle bir olay yaşamadıklarını belirterek, "Evim gitti, bahçem gitti, yardım istiyorum. Suyun eve girmemesi için kum torbaları koyduk." dedi.

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Çengel, bahçesinde domates, biber ve fasulye yetiştirdiğini, bunları yediklerini, ikram ettiklerini ve sattıklarını ama şimdi hiçbirinin kalmadığını söyledi.

- "Bütün kurumlarımızla sahadayız"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, Yenice ilçesinde dün başlayan sağanağın etkisini giderek arttırdığını, özellikle sel nedeniyle bazı köy yollarında ve altyapılarda sorunlar yaşandığını söyledi.

Bugün yağış miktarında artış olduğunu ve derelerin yükseldiğini belirten Gürel, "Bazı köylerimizde içme suyu sorunları yaşanmaya başladı. Bir iki köyümüzde elektrik sorunları var. Arkadaşlarımız telafi etmeye çalışıyor. Yollarımızın sanat yapılarında, derelerimizin altyapılarında ve vatandaşlarımızın evlerinin önündeki bahçelerde, bodrum ve giriş katlarında sıkıntı vardı. Yükselmeyi de takip ediyoruz. Ekiplerimiz şu anda sahada. Bütün kurumlarımızla sahadayız. Takip ediyoruz. Şu ana kadar bir can kaybımız yok. Bu, bizim için teselli. Hayvan telefi yok." ifadelerini kullandı.

Ulaşılamayan bir köyün olmadığını vurgulayan Gürel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Köprülerden, menfezlerden kaynaklı birkaç mahallemizde sorun var. Onlara da ulaşıyoruz. Sadece araç giriş-çıkışında sorunlar var, yaya girişlerinde sorunlar yok. Onların da ihtiyaçlarını gideriyoruz. Havalar iyileşince oralara da hızlıca ulaşım sağlayacağız. Personel ve araç parkımız yeterli. Bugün sabahtan bu yana köyleri, sorun olan alanları geziyoruz. Şu an için önemli bir sorunumuz yok."

- Sağanak ve sel

Yenice ilçesinde dün sağanak nedeniyle Şeker Deresi'nin üzerinde bulunan köprünün bir bölümü kısmen çökmüş, bazı iş yerlerini su basmış, heyelan yüzünden ulaşımda aksamalar yaşanmıştı. Atatürk Mahallesi'nde heyelan sebebiyle yan yol ulaşıma kapanmıştı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, ilçede incelemelerde bulunmuştu.

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