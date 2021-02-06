GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de çocuklarını darbettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alınan anne ile erkek arkadaşı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, çocuklarını darbettiği iddiasıyla 14 Nisan 2020'de gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca serbest bırakılan, şiddet görüntülerinin sosyal medyada tepkilere neden olması üzerine yeniden gözaltına alınan anne ile erkek arkadaşı tutuklandı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca, zanlı N.S'ye ilişkin 14 Nisan 2020'de, şüphelinin K.B. ve K.C.B. isimli çocuklarına karşı gerçekleştirdiği, dosya kapsamındaki delillerden anlaşılan darp olayına ilişkin soruşturma yürütülüyor.

Mağdur çocukların, şüphelinin önceki eşinden olduğu, N.S'nin olay tarihinde H.B. ile birlikte yaşadığı belirlendi.

H.B'nin telefonu üzerinde yapılan incelemede, şüpheli N.S'nin, çocukları K.B. ve K.C.B'yi çıplak elle darbederek, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir düzeyde yaralanmalarına neden olduğu anlaşıldı.

Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca dosya kapsamında soruşturma başlatıldığı ve 21 Ekim 2020'de iddianame tanzim olunarak kamu davası açıldığı öğrenildi.

Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/871 esas sayılı dosyasının halen derdest olduğu, şüpheli N.S'nin 6 çocuğunun darp raporlarının alındığı, ifade verebilecek durumda bulunanların beyanları alınarak yurda teslimlerinin sağlandığı belirlendi.