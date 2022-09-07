YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. GÜNCELLEME 2 - Konya'da trafikte yol verme kavgasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

GÜNCELLEME 2 - Konya'da trafikte yol verme kavgasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

07.09.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALILARDAN 2'SİNİN ÖLMESİ EKLENDİ

Konya'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Trafikte tartışan iki grup arasında, R.Y'nin evinin bulunduğu Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'a kadar kovalamaca yaşandı.

Burada R.Y. (59), silahla Ş.Ç, A.Ç, B.Ç, Y.Ç. ve A.Ç'yi yaraladı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ş.Ç. ile A.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlılar R.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da traktör ile çarpışan elektrikli bisikletteki bir kişi öldüKonya'da traktör ile çarpışan elektrikli bisikletteki bir kişi öldü
Ankara'da yol kenarında ölü bulunan çocuğun babası olay gününü anlattıAnkara'da yol kenarında ölü bulunan çocuğun babası olay gününü anlattı
Beylikdüzü'nde balkondan düşen çocuk öldüBeylikdüzü'nde balkondan düşen çocuk öldü
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Konya kavga silah

Konya Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
04:55
Sabah
06:19
Öğle
12:53
İkindi
16:28
Akşam
19:17
Yatsı
20:35
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

10 yıllık balayının kaynağı şaşırttı: ''Çıplak fotoğraflar!''

10 yıllık balayının kaynağı şaşırttı: ''Çıplak fotoğraflar!''

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.