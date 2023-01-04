YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

04.01.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Doğan (26), Evren Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Doğan, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 1'i kadın 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Bu arada, saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet Doğan'ın arabadan inen 2 kişiyle tartışması ve saldırıya uğraması yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da 91 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildiŞanlıurfa'da 91 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta 23 bin öğrenciye destekKahramanmaraş’ta 23 bin öğrenciye destek
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenle kutlandıMersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Eyyübiye kavga

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 4 Ocak Çarşamba

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:34
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:48
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.