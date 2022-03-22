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GÜNCELLEME 3 - Bingöl'de mühimmat sevki sırasında yaşanan patlamada yaralanan 2 polis şehit oldu

22.03.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİNİN GAZETECİLERE AÇIKLAMASI EKLENDİ

BİNGÖL (AA) - Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şube müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı. Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki sırasında patlama oldu.

Patlamada ağır yaralanan iki özel harekat personeli Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan özel harekat personelinden Aydın'ın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum'un Aziziye ilçesi nüfusuna kayıtlı Birol İli'nin şehit olduğu bildirildi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, emniyet camiasına, şehitlerin aileleri ile tüm sevenlerine sabır dilendi.

- Vali Ekinci hastane çıkışında açıklama yaptı

Vali Kadir Ekinci, Bingöl Devlet Hastanesi'nden çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü bir gün yaşadıklarını belirtti.

Saat 13.30 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğünde anti tank mühimmatı eğitiminin verilmesi üzerine sevki esnasında patlama meydana geldiğini ifade eden Ekinci, "Patlamada iki kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Başımız sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Değerli ailelerine sabır diliyorum." dedi.

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