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GÜNCELLEME 3 - Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

28.03.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada 2 kişi öldü, 7'si ağır 31 kişi yaralandı - Yaralılardan 24'ü taburcu edildi, durumu ağır olan 7'sinin tedavisi sürüyor DETAY EKLENDİ

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 7'si ağır 31 kişi yaralandı.

Iğdır'dan Ankara'ya giden Aras Turizm firmasına ait Muhammet Emin Hatun'un kullandığı 34 DMZ 719 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Erzincan kara yolunun Bayırbağ mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole devrildi.

Kazada yabancı uyruklu Ulduza Avcı olay yerinde öldü, 32 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yaralıları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırdı.

- Vali Mehmet Makas'ın açıklaması

Erzincan Valisi Mehmet Makas, olay yerine gelerek bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, özel bir firmaya ait otobüste sürücü ve 2 görevlinin yanı sıra 30 yolcunun bulunduğunu belirterek, "Yolcu otobüsünün sürücü hatası nedeniyle şarampole düşüp devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8'i ağır 32 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Makas, kazanın ardından bölgeye 11 ambulansın yanı sıra çok sayıda sağlık AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibinin sevk edildiğini anlatarak, "Ekiplerimizin çalışmaları sonucu yaralılarımızın tamamının ilimizdeki hastanelere sevk işlemi sağlandı. Yaralılarımıza acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah başka can kaybı olmaz." diye konuştu.

Vali Makas, bazı yolcuların yaralarının hafif olduğunu da sözlerine ekledi.

- Ağır yaralılardan biri hastanede vefat etti

Makas'ın açıklamasından bir süre sonra ağır yaralılardan Kadir Çil de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve kazada vefat edenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Olay yeri incelemesinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Vali Makas, burada tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti, sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Makas, hafif yaralılara durumlarını da sorarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

- Yaralılardan 24'ü taburcu edildi

Olayda yaralanan 31 kişiden genel sağlık durumu iyi olan 24'ü hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren sürücünün yanı sıra Sümeyye Gülhan, Necla Gülhan, Dursun Aytekin, Ahmet Uflaz, Habip Fidan ve Sevinç Çil'in ise sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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