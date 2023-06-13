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Adana'da 11 dolandırıcılık şüphelisi gözaltına alındı

13.06.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 3 farklı dolandırıcılık soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Adana'da 11 dolandırıcılık şüphelisi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, bazı şüphelilerin dolandırıcılık yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 500 bin lira olan ve sahte olduğu değerlendirilen altınların ele geçirilmesine ilişkin 10, bazı kişilere engelli raporu çıkartma vaadinde bulunduğu ileri sürülen 2 ve kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlılardan 11'i yakalandı.

Adreslerde sahte olduğu değerlendirilen altınların yanı sıra 9 kişiye ait engelli raporu ile ruhsatsız 3 tabanca ve 102 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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