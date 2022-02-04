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  4. GÜNCELLEME - Adana'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Adana'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

04.02.2022 05:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Adana'nın Sarıçam ilçesinde ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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