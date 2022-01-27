GÜNCELLEME - Adana'da iki kadının öldürülmesiyle ilgili aranan firari zanlı tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki kadının silahla öldürmesiyle ilgili aranan firari zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, geçen yıl 24 Mayıs'ta Eskikabasakal Mahallesi'nde Tuğçe Duman (27) ve Suriye uyruklu Melek Elşemo'nun (24) tabancayla öldürmesiyle ilgili aranan F.A'nın (22) annesinin evine gittiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Eskikabasakal Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonla şüpheli F.A'yı yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kozan ilçesinde 24 Mayıs'ta sokakta park halindeki otomobilden şüphelenen çevredekiler, durumu jandarmaya bildirmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, otomobilde Tuğçe Duman'ın, yaklaşık 100 metre ilerisindeki arazide de Melek Elşemo'nun cesetleriyle karşılaşmıştı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.



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