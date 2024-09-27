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Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA AA
27.09.2024 08:33
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Şahintepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Elvan Özdemir'e (51) otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle havada savrularak asfalt zemine düşen Özdemir yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Özdemir, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Konuya ilişkin Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, kaçan sürücünün tutuklandığı belirtilerek, Elvan Özdemir'e rahmet dileğinde bulunuldu, yakınlarına başsağlığı dilendi.

Açıklamada,"Şüpheli şahıs A.A. güvenlik güçlerimizce yakalanmış olup şahsın ehliyetinin olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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