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GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da düğünde baba ve oğlunun bıçakla yaralanmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

20.06.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada, düğün sahibi baba ve oğlunun yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen sokak düğününde gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tarafları yatıştırmak isteyen düğün sahibi baba Cemali Murat C. ve oğlu Hasan Hüseyin C, bıçaklanarak yaralandı.

Kavgayla ilgili olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.H.Y, ardından da D.S.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.H.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, D.S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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