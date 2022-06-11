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GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

11.06.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer: - "İlçe genelinde deprem sonrası olumsuz ihbar almadık" ALANYA KAYMAKAMININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.05'te Alanya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 14,20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, depremin ilçede hissedildiğini belirterek, "İlçe genelinde deprem sonrası olumsuz ihbar almadık. Jandarma ve polis ekiplerimiz de sorumluluk alanlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Alanya

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