GÜNCELLEME - Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmen hakim karşısında

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrencisini darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin yargılanmasına başlandı.

Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, darbedilen öğrenci S.T.K. ve ailesi katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Ali Rıza Y, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için duruşmaya gelmedi.

Avukatların da hazır bulunduğu duruşmada rehber öğretmen eşliğinde olay gününü anlatan öğrenci S.T.K, arkadaşlarının kendisine iftira attığını iddia etti.

Öğretmen Ali Rıza Y'nin sınıfa gelerek kendisini koridora çıkardığını anlatan S.T.K, şöyle konuştu:

"Öğretmenim önce bana bağırdı, sonra da tokat attı. Sadece burnum kanadı. Diğer öğretmenlerim gelerek beni öğretmenimizden kurtardı. Lavaboya giderek elimi, yüzümü yıkadılar. Ancak burnum çok kanadığı için kazağım hep kan olmuştu. Öğretmenim kazağımı çıkardı, yenisini aldı ve bana giydirdi, 'kazağını yakacağım' dedi. Eski kazağımı bir daha görmedim. Bu olaydan bir hafta önce yine beni öğretmenim koridora çıkardı ve 'okulda sigara içildiği' sorusunu sordu. Ben de 'ben hiç böyle bir şey söylemedim' dedim ancak bana inanmadı. Öğretmenim matematik öğretmeni olmasına rağmen derslerde bana hep resim çizdirirdi."

S.T.K'nin annesi Gülsüm K. ise olay günü okula çocuklarını almaya gittiğini, diğer çocuğundan olayı öğrendiğini, hemen müdür odasına gittiğini anlattı.

Çocuğunu müdür odasında kanlar içinde gördüğünü belirten Gülsüm K, "Çocuğumun yüzünde tokat izi vardı. Hatta 5 parmağının izi hala duruyordu. Çocuğumu alarak darp raporu almaya gittim, şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Çocuğumun kazağı, pantolonu ve ayakkabıları kanlar içerisindeydi. Kazağı çıkarılmış, yeni kazak giydirilmiş." diye konuştu.

Baba Duran K. de öğretmenin en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen okul müdürü Ramazan Duman da toplantı yaptığı sırada öğretmenlerden birinin gelerek kavga çıktığını bildirdiğini söyledi.

Bunun üzerine sınıfa gittiğini aktaran Duman, "Ben geldiğimde darp olayı bitmişti. Ben öğretmene neden yaptığını sordum. 'Hocam bana iftira attı, ben de bir iki defa vurdum' dedi. Gerekli tutanakları tuttum. Sonrasında da emniyete giderek ifade verdim. Kanlı kazağı okulda her yeri aramamıza rağmen bulamadık." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı, tanık beyanlarını kabul etmeyerek, usul hakkında savunma yapmayı ve bu yüzden duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Mağdur S.T.K'nin avukatı ise yağma suçundan bahsedilmediği gerekçesiyle iddianamenin iadesini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmanın 15 Şubat'a ertelenmesine karar verdi.

- "Devletimiz sağ olsun, gelip gidip ilgileniyorlar"

Öğrenci S.T.K'nın dedesi Selahattin K, duruşma sonrasında gazetecilere, torununu darbeden öğretmenin memurluğuna devam etmesinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Torununun psikolojisinin bozulduğunu anlatan Selahatin K. "Devletimiz sağ olsun gelip gidip ilgileniyorlar. Rehber öğretmen ve psikolog sürekli geliyor. Daha iyi olacak inşallah. Yavrumuz, okula başladı. Sanatçı Şahan Gökbakar'dan Allah razı olsun, darbedilen yavrumla ağabeyini özel okula yazdırdı. Yavrum, karnesini de aldı. Maşallah, teşekkür belgesi getirdi. İnşallah daha iyi olacak." diye konuştu.

Avukat Ali Oğuz Şahin ise olayın basit yaralama olarak değerlendirildiğinde mahkemenin de savcılığın da elinde çok bir şeyin olmadığını söyledi.

Bu suçla ilgili Türk Ceza Kanununda belirlenen bir üst sınırın olduğunu anlatan Şahin, iddianamenin savcılığa iadesini talep ettiklerini ve bu noktada kararı beklediklerini ifade etti.

Şahin, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Bugün tanık ifadelerine yer verildi. Tanık ifadelerinde dosyadaki haklılığımız ve evladımızın uğradığı şiddetin boyutu bir kez daha ortaya çıktı. Umarız bir daha kimsenin böyle bir şiddet olayına tevessül edemeyeceği şekilde mahkeme neticelenir. Evladımız, ailemiz ve tüm ülkemizin bir nebze olsun yüreği soğur." diye konuştu.

