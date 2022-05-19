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GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor

19.05.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

RÖPORTAJ VE DETAY EKLENDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Dere Mahallesi Susuz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 200 kişilik ekip, bir helikopter, 30 arazöz ve ilk müdahale aracı, çok sayıda su tankeri ile müdahale ediliyor. 20 dönümlük alanda etkili olan yangına, arazinin engebeli olması nedeniyle karadan müdahalenin zor şartlarda yapıldığı öğrenildi.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Uysal gazetecilere yaptığı açıklamada, ormanlık alanda çıkan yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahale etmeye çalıştığını söyledi. Sarp arazi nedeniyle karadan müdahalenin zor olduğunu anlatan Uysal, "Şu anda ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Yerleşim yerleri için bir tehlikemiz yok." dedi.

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yangın Alanya

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