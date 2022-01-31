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  4. GÜNCELLEME - Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

31.01.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Operasyon kapsamında ilçe otogarında otobüsten inen M.Ö. (32) ile onu karşılayan M.K. (28) gözaltına alındı.

Şüpheli M.Ö'nün üst aramasında 960 gram esrar bulundu. Şüphelilerden M.K. "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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