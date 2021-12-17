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  4. GÜNCELLEME - Antalya'da ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Antalya'da ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi öldürdü

17.12.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu silahla yaralayan koca, evdeki kişiyi de öldürdü.

Kökez Mahallesi'nde Remzi Kerpiç'in evine gelen Yılmaz N. (48) ile ayrı yaşadığı eşi Gülbahar N. (43) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçağını kullanan Yılmaz N, eşini kafasından yaraladı.

Yılmaz N'nin, yanında getirdiği av tüfeğiyle 6 el ateş ettiği Kerpiç ise olay yerinde hayatını kaybetti. Evde bulunan çiftin oğlu Furkan N. (14) de saçmaların çenesine isabet etmesiyle yaralandı.

Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Remzi Kerpiç'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaçan Yılmaz N, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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