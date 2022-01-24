GÜNCELLEME - Antalya'da bir kişinin otomobilde öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde mobilyacının kiralık otomobilde başından silahla vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatih Şahin'in (36) kiraladığı otomobilde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Ekipler, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen B.K, S.D, S.B, C.B. ve İ.E'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Operasyonda cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan B.K, S.D. ve S.B. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan B.K. ve S.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sorgun Mahallesi'nde 20 Ocak’ta park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, sürücü koltuğunda oturan Fatih Şahin'in başının arka kısmından vurularak öldürüldüğünü belirlemişti. Kiralık otomobilin arka camında da kurşun izleri tespit edilmişti.



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