YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

11.09.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ortaköy Mahallesi Taşlıçay mevkisinde, evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, yangının kontrol altına alındığını belirterek, alevlere 3 helikopter, 2 uçak ve 9 arazözle müdahale ettiklerini, yangında yarım hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Antalya'da orman yangını çıktı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da orman yangını çıktıAntalya'da orman yangını çıktı
Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay'ın sözleşmesi feshedildiGöztepe'de teknik direktör Turgay Altay'ın sözleşmesi feshedildi
İBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi törenle açıldıİBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi törenle açıldı
Anahtar Kelimeler:
antalya orman yangını müdahale

Antalya Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
05:08
Sabah
06:29
Öğle
12:59
İkindi
16:32
Akşam
19:19
Yatsı
20:35
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.