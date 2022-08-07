GÜNCELLEME - Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.02'de merkez üssü Akdeniz'in Antalya açıkları olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 31,89 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Kaş ilçesine 3,85 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine, ilçede hissedilen depremle ilgili herhangi bir ihbar gelmediğini belirtti. Yazıcı, "Depremle ilgili bölgede şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadı." dedi.
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