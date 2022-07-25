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GÜNCELLEME - Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

25.07.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SÖKE KAYMAKAM VEKİLİ SAADETTİN YÜCEL'İN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye, Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Söke Kaymakamı Saadettin Yücel, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yücel, yaptığı açıklamada, Aydın Valiliğince oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezince, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yangını söndürmek için seferber olduklarını aktardı.

"Yerleşim yerleri ile hayvan ağıllarında tahliyelerin yapıldığını belirten Yücel, "Ne kadar itfaiye, arazöz varsa hepsi seferber olmuş durumda ve müdahaleye devam etmekte." dedi.

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