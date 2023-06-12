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  4. Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 44. saatinde

Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 44. saatinde

12.06.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin çalışmaları yaklaşık 44 saattir devam ediyor.

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale, iki günden bu yana sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapılan yangında, binanın bazı bölümleri çöktü.

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın en üstteki iki katında çökmeler meydana geliyor. Binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara müdahale ediliyor.

Polis, cumartesi saat 17.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle alevlerin yükseldiği fabrikanın bulunduğu caddede aldığı geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Araçların bu caddeye girmesine izin verilmiyor.

Binanın beşinci ve altıncı katındaki malzemeler yanarken itfaiye ekipleri, ara ara siyah dumanların yükseldiği yangının 44. saatinde söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, yer yer çökme yaşanan binanın tamamen çökme riskine karşı müdahalelerini dışarıdan sürdürüyor. Ayrıca, ekiplere destek olmak üzere yangının çıktığı binanın önüne iş makineleri de getirildi. Çökme yaşanan bazı yerler, itfaiyenin rahat çalışması için iş makineleriyle kaldırılacak.

Öte yandan, binanın önünde park halinde bulunan 2 minibüs ve hafif ticari aracın binanın çöken kısmının altında kaldığı görüldü.

YANGINA DESTEĞE GİDEN SU TANKERİ KAZA YAPTI

Bu arada, yangına müdahale için sevk edilen bir su tankeri, Başakşehir Reşat Nuri Güntekin Caddesi'nde kaza yaptı. Islak zeminde geriye doğru kayan tanker, refüje çarpıp makaslama yaparak karşı şeride geçti.

Bu esnada yol kenarında park halindeki bir araca da çarpan tanker, korkuluğu yıkarak yolun kenarında asılı kaldı.

Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

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