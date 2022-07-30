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GÜNCELLEME - Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

30.07.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda ele geçirilen 81 kilogram kokain ve 3 kilogram skunk emniyet bahçesinde sergilendi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor yata ve ticari gemiye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılar A.K.E, M.Ş, A.O. ve İ.Ç'nin Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonda ticari gemide ve denizdeki aramalarda ele geçirilen 81 kilogram kokain ve 3 kilogram skunk maddesi de Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bahçesinde sergilendi.

- Olay

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 26 Temmuz'da Güllük Limanı'na intikal halindeki Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki "Ocean Blue" isimli ticari gemide uyuşturucu bulunduğu bilgisi alınması üzerine çalışma başlatılmış, ekipler söz konusu gemiyi takibe almıştı.

Takip sırasında ekipler, "Ocean Blue" isimli ticari geminin Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı "Belgor" isimli motor yatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığını tespit etmiş, ticari gemi durdurulmuş ancak motor yat tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen durmayarak kaçmaya başlamıştı.

Sahil Güvenlik'e ait 4 bot, bir dalış timi ve bir uçak ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir helikopter tarafından söz konusu yat, uzun süren takibin ardından önleme manevralarıyla zor kullanılarak durdurulmuştu.

Ekiplerce motor yat, ticari gemi ve denizde yapılan incelemelerde denize atıldığı tespit edilen 60 kilogram, jandarma ekipleri tarafından da kıyıda yaklaşık 21 kilogram olmak üzere 81 kilogram kokain ve ayrıca ticari gemide yaklaşık 3 kilogram skunk ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum narkotik zanlı

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