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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

03.01.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Yunuseli Mahallesi Akyıldız Caddesi'nde bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevlerin bir anda büyüdüğü yangını kontrol altına almak için yaklaşık 15 itfaiye aracıyla müdahale etti.

Yangın, 1 saatlik müdahalenin çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Öte yandan yangının meydana geldiği tesisin yanında, kağıt toplayıcıların kaldığı konteynerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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