GÜNCELLEME - Bursa'da otomobilde tüfekle vurulan iki kişi yaşamını yitirdi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde otomobilde av tüfeğiyle vurulan iki kişi hayatını kaybetti.

Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Sanayi Caddesi'nde devriye gezen trafik ekipleri, silah sesleri duyunca olay yerine yöneldi.

Park halindeki aracına av tüfeği bırakan L.K'yi gözaltına alan ekipler, 16 LV 550 plakalı otomobilde silahla vurulmuş 2 kişiyi fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Orhan Aksu ve Orhan Eren'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zanlı ile ölen kişilerin, 15 gün önce de aynı mahallede bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadıkları, aralarında bu nedenle husumet oluştuğu öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

