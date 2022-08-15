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GÜNCELLEME - Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

15.08.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Yakup Canbolat: - "Sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan 2 ve evde mahsur kalan 1 kişi ekiplerimizce kurtarıldı. Şu anda ölü ve yaralı söz konusu değil. Evlerinde mahsur kalan ya da kayıp vatandaşımız yok. AFAD ve diğer ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah yaklaşık 1 saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı. Mudanya-Bursa yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bildirildi.

Öte yandan, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen, Mudanyaki su baskınları, su yükselmeleri, çatı uçması ihbarlarına AFAD ekipleri yönlendirildi.

- "Yağıştan zarar görenlere gerekli maddi destek sağlanacak"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, Mudanya'daki yağışın sabah saatlerinden itibaren etkili olduğunu söyledi.

Çok sayıda ev ve iş yerini su bastığını belirten Canbolat, şunları kaydetti:

"Sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan 2 ve evde mahsur kalan 1 kişi ekiplerimizce kurtarıldı. Şu anda ölü ve yaralı söz konusu değil. Evlerinde mahsur kalan ya da kayıp vatandaşımız yok. AFAD ve diğer ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Su baskını nedeniyle ev ve iş yeri zarar görenlere ilk etapta hızlıca 3 bin lira nakdi yardım yapıyoruz. Hasar tespit çalışmaları tamamlandığında, yağıştan zarar görenlere gerekli maddi destek sağlanacak."

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Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkilediBursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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