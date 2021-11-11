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GÜNCELLEME - Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

11.11.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Küçükbalıklı Mahallesi Koşuyolu Sokak'ta faaliyet gösteren tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 40 dakikada alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

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