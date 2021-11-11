GÜNCELLEME - Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Küçükbalıklı Mahallesi Koşuyolu Sokak'ta faaliyet gösteren tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 40 dakikada alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz