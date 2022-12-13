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Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem

13.12.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 12,12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Sosyal medyada, sarsıntının İstanbul, Balıkesir ve Bursa'dan da hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla ilgili ihbar almadıklarını, AFAD ekiplerinin depremin hissedildiği bölgede tarama faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

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