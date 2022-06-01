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  4. GÜNCELLEME - Dalaman'da orman ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Dalaman'da orman ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

01.06.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar orman ve makilik alan zarar gördü.

Akçataş mevkisindeki orman ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 1 hektar orman ve makilik alanın zarar gördüğü belirlendi.

Ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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