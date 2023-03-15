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Depremlerden etkilenen Adıyaman'da sağanak etkili oluyor

15.03.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da şiddetini artıran sağanağın olumsuzluklara neden olmaması için bazı çadırlar tahliye edildi.

Kentte sabah başlayan sağanak nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu. Enkaz kaldırma çalışmalarını da etkileyen sağanak, akşam bazı sokaklarda kurulan çadırlarda su baskını riskini artırdı.

Belediye ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki Korupark'ta kurulan çadırların bir bölümündeki vatandaşları su baskını riski nedeniyle konteynerlere ve GSB yurduna tahliye etti.

Adıyaman Belediyesinden yapılan açıklamada, yoğun yağışın olumsuzluklarını aşmak için tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtilerek, "Çadırlarında olumsuzluk yaşayan vatandaşlarımızın tahliyelerine devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada da bazı basın yayın organlarında kentte kurulan çadır alanlarında dün geceden bu yana devam eden yağış nedeniyle tedbir alınmadığı yönünde yayımlanan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İlin metrekareye 100 kilogram yağış alacağı yönünde Meteoroloji Müdürlüğünden gelen uyarı üzerine AFAD, polis, jandarma ve askeri kurumlar başta olmak üzere tüm kurumların çalışma başlattığının kaydedildiği açıklamada şu, ifadelere yer verildi:

"Riskli çadır alanlarında zemin düzeltmesi ve koruyucu tedbirlerle ilgili çalışma yapılmış olup bu çalışmanın yeterli olmaması ihtimali bulunan çadırlarda kalan vatandaşlarımızın gönüllülük esasına göre yurtlara nakli gerçekleşmiştir. Afetzede vatandaşlarımızın geçici barınma merkezlerindeki durumları meteorolojik veriler dikkate alınarak hassasiyetle takip edilmektedir."

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deprem su baskını çadır

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