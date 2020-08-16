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GÜNCELLEME - Dicle Nehri'nde kaybolduktan sonra sazlıklar arasında bulunan genç kurtarılamadı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.08.2020 18:52 | Son Güncelleme

NEHİRDE KAYBOLAN GENCİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Dicle Nehri'nde kaybolduktan sonra sazlıklar arasında bulunan genç kurtarılamadı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde kaybolduktan sonra sazlıklar arasında bulunan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Tarihi Ongözlü Köprü yakınlarındaki bir kafede çalışan Hasan Akdoğan, serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi.

Akdoğan'ın gözden kaybolduğunu fark edenler, durumu AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye giden ekipler, nehirde kaybolan Hasan Akdoğan'ın bulunması için arama çalışması başlattı.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda Akdoğan, suya girdiği yerin 10 metre uzağındaki nehir yatağında bulunan sazlıklar arasında hareketsiz halde bulundu.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan Akdoğan, 112 Acil Servis ekiplerince Selahattin Eyyubi Hastanesine kaldırıldı.

Akdoğan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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